«Просто выполнял свой воинский долг»: спасшего командира танка «Алёша» бойца наградили орденом Мужества

Доброволец Сергей Соленов, закрывший от взрыва гранаты командира танка «Алёша» Александра Левакова, награждён орденом Мужества. По словам участника СВО, он просто выполнял свой воинский долг. Поступок Соленова спас жизнь Левакову, который в дальнейшем совершил подвиг в составе экипажа танка «Алёша». Летом прошлого года он вместе с боевыми товарищами разгромил на танке Т-80 целую колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. После этого Владимир Путин вручил им медали Героев России и другие высокие награды.

Участник специальной военной операции в составе добровольческого формирования Сергей Соленов, закрывший от взрыва гранаты командира танка «Алёша» Александра Левакова, награждён орденом Мужества. Награду ему вручил военный комиссар Преображенского района города Москвы полковник Сергей Тригилев.

«Конечно, мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы так же. Я считаю, что всё было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы свой командирский характер. Особенно приятно было, что он приехал на моё награждение и лично мне пожал руку, похлопал по плечу, сказал, что награда абсолютно заслуженная», — сказал Соленов, имеющий на фронте позывной Колючий.

Напомним, что в августе 2023 года экипаж танка Т-80 «Алёша» был приглашён в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло после того, как военнослужащие Александр Леваков, Алексей Неустроев и командир Расим Баксиков, находившийся на месте механика-водителя, разгромили на Запорожском направлении целую колонну бронетехники ВСУ. Они вывели из строя два танка Т-72Б, поразили бронетранспортёр М113 и пять БТР MaxxPro американского производства. Глава государства вручил им медали Героев России и другие высокие награды.

В ходе самой встречи Леваков рассказал президенту о неизвестном бойце, который получил ранение, но, несмотря на это, продолжил выполнение боевых задач на фронте, однако так и не был отмечен наградой.

В январе 2024 года Владимир Путин во время встречи со студентами — участниками СВО вспомнил о разговоре с Леваковым.

«Я когда с ребятами встречался, мне, по-моему, командир как раз рассказывал, когда он ещё не был танкистом и просто служил в пехоте, в мотострелках, он в окопе сидел — и прилёт, рядом с ним сидел товарищ, он его накрыл собой. Я говорю: «Кто такой, это ваш друг?» — «Нет, просто был рядом. И я потерял его в госпитале, помогите найти». Я не знаю, попросил, чтобы его нашли. Сейчас вернусь к этому. Просто рядом, человек в окопе рядом сидел — взял и накрыл его, просто как боевого товарища, не зная, как его зовут. Какая же нам разница, откуда человек, из какого региона он пришёл на войну?» — сказал глава государства.

По данным Минобороны РФ, Соленов, находясь на переднем крае на одном из направлений, обнаружил над командиром взвода лейтенантом Александром Леваковым зависший беспилотный летательный аппарат ВСУ. После того как произошёл сброс гранаты, он закрыл своим телом Левакова и спас ему жизнь. В дальнейшем командир взвода продолжил командовать личным составом и его подразделение выполнило боевую задачу.

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«Самого взрыва я не слышал. Всё случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а сам я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь нашей артиллерии. Из боя я не вышел. Всё благодаря ему», — подчеркнул Леваков.

Ситуации на линии фронта

Между тем боевые действия в зоне СВО продолжаются. Так, на Авдеевском направлении расчёт зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» Южной группировки войск уничтожил ударный украинский вертолёт. Военная техника противника была сбита в воздушном пространстве над подконтрольной ВСУ территорией на расстоянии примерно 7—8 км от линии боевого соприкосновения.

«По нашей информации, летел он на «обвесах», поэтому, скорее всего, это был ударный вертолёт, охотились мы за данной целью достаточно долго. Расставлены были и средства наблюдения, и средства оповещения. Комплексно в конце концов решили задачу и сумели поразить цель», — отметил командир ЗРК «Бук-М1» с позывным Тихий.

Также на этом направлении расчётами реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа было уничтожено скопление сил противника в укреплённом опорном пункте. По позициям бойцов ВСУ была произведена серия выстрелов 122-мм осколочно-фугасными снарядами.

На Соледаро-Артёмовском направлении экипаж мобильной бронегруппы гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ, действующий на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, ведя огонь прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния не более 1 тыс. м, уничтожил пехоту украинских войск в опорном пункте.