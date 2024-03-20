Бойцы полка Тульского соединения ВДВ уничтожили под Артёмовском группу ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что десантники действовали на боевых машинах БМД-2К-АУ.
По данным ведомства, после поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ, чтобы избежать ответного огня со стороны подразделений ВСУ, экипаж боевой машины десанта поменял огневую позицию.
Ранее российские миномётчики уничтожили артиллерийские расчёты ВСУ в Курской области.
Также сообщалось, что ВСУ в последнее время снизили активность своей артиллерии на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.