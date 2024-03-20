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Бойцы полка Тульского соединения ВДВ уничтожили под Артёмовском группу ВСУ

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Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ уничтожила группу украинских военнослужащих в опорном пункте в районе Раздоловки и Весёлого на Артёмовском участке фронта.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что десантники действовали на боевых машинах БМД-2К-АУ. 

По данным ведомства, после поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ, чтобы избежать ответного огня со стороны подразделений ВСУ, экипаж боевой машины десанта поменял огневую позицию.

Ранее российские миномётчики уничтожили артиллерийские расчёты ВСУ в Курской области.

Также сообщалось, что ВСУ в последнее время снизили активность своей артиллерии на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

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