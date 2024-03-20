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Российские миномётчики уничтожили артиллерийские расчёты ВСУ в Курской области

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Расчёты 120-мм миномётов группировки войск «Запад» поразили украинских артиллеристов в приграничных районах Курской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчёты 120-мм миномётов «Сани» группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские и миномётные расчёты украинских террористических формирований в приграничных районах Курской области», — заявили в ведомстве.

Ранее ВС России освободили населённый пункт Орловка в ДНР.

Также участник спецоперации Сергей Соленов, закрывший от взрыва гранаты командира танкового взвода Александра Левакова, позже ставшего известным в составе экипажа танка «Алёша», был награждён орденом Мужества.

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