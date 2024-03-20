Российские миномётчики уничтожили артиллерийские расчёты ВСУ в Курской области
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчёты 120-мм миномётов «Сани» группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские и миномётные расчёты украинских террористических формирований в приграничных районах Курской области», — заявили в ведомстве.
Ранее ВС России освободили населённый пункт Орловка в ДНР.
Также участник спецоперации Сергей Соленов, закрывший от взрыва гранаты командира танкового взвода Александра Левакова, позже ставшего известным в составе экипажа танка «Алёша», был награждён орденом Мужества.