Российские военнослужащие из группировки «Центр» в ходе работы на Авдеевском направлении освободили населённый пункт Орловка (ДНР) и улучшили положение по переднему краю. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации. Наряду с этим ВС России продолжают препятствовать активности диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничной территории.

В Минобороны России заявили, что благодаря активным действиям подразделений группировки «Запад» на Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям противника и улучшено положение по переднему краю.

По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли в этом секторе до 30 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также боевую машину реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

На Белгородском направлении российские подразделения продолжают препятствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию.

В результате ударов авиации и артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Украины рядом с населённым пунктом Козинка (Белгородская область) противник потерял до 40 боевиков, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

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На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах н. п. Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка (ДНР).

Потери ВСУ составили свыше 215 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства, две САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и зенитно-артиллерийский комплекс С-60.

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» освободили н. п. Орловка (ДНР) и улучшили положение по переднему краю.

В этом секторе отражены шесть контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Первомайское, Тоненькое и Бердычи (ДНР).

По оценкам МО РФ, противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin производства США, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Старомайорское (ДНР).

Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки «Днепр» улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Работино и Пятихатки (Запорожская область).

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.

Средства противовоздушной обороны уничтожили 143 украинских беспилотника. Также сбиты в общей сложности 38 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха», «Град» и Vampire.