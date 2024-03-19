Business Insider: Запад оказался не готов к тяжёлым боям на Украине
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По его словам, военные Запада не готовы к таким боям и, возможно, будут вынуждены изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения.
Военный отметил, что армии стран Североатлантического альянса делают ставку на короткие и манёвренные столкновения, при этом затяжных конфликтов стараются избегать.
Западным странам грозят кадровые проблемы, так как армии альянса делают ставку на профессиональный младший командный состав, заменить который по выбывании с поля боя будет трудно.
Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала к запуску переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, а также к прекращению поставок оружия Вооружённым силам Украины со стороны Запада.
Как сообщал портал Steigan, ряд западных стран до сих пор отказывается признать, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией.