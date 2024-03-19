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Business Insider: Запад оказался не готов к тяжёлым боям на Украине

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Запад не готов к сложным боям на фронте в зоне украинского конфликта. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на подполковника армии Соединённых Штатов в отставке Алекса Вершинина.
Business Insider: Запад оказался не готов к тяжёлым боям на Украине
  • AP
  • © Libkos

По его словам, военные Запада не готовы к таким боям и, возможно, будут вынуждены изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения.

Военный отметил, что армии стран Североатлантического альянса делают ставку на короткие и манёвренные столкновения, при этом затяжных конфликтов стараются избегать.

Западным странам грозят кадровые проблемы, так как армии альянса делают ставку на профессиональный младший командный состав, заменить который по выбывании с поля боя будет трудно.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала к запуску переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, а также к прекращению поставок оружия Вооружённым силам Украины со стороны Запада.

Как сообщал портал Steigan, ряд западных стран до сих пор отказывается признать, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией.

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