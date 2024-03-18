Steigan: на Западе отказываются признавать, что Украина уже потерпела поражение
- AP
«На Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли», — говорится в публикации.
Авторы подчеркнули, что за два года конфликта ситуация для Украины только ухудшилась. Так, страна потеряла территории и людей, а также большое количество личного состава украинских вооружённых сил.
Кроме того, говорится в материале, военная помощь западных стран только напрасно затягивает боевые действия.
Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что с каждым днём ситуация для Украины становится всё сложнее.