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Steigan: на Западе отказываются признавать, что Украина уже потерпела поражение

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Ряд западных стран до сих пор отказывается признать, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, пишет портал Steigan.
Steigan: на Западе отказываются признавать, что Украина уже потерпела поражение
  • AP

«На Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли», — говорится в публикации.

Авторы подчеркнули, что за два года конфликта ситуация для Украины только ухудшилась. Так, страна потеряла территории и людей, а также большое количество личного состава украинских вооружённых сил.

Кроме того, говорится в материале, военная помощь западных стран только напрасно затягивает боевые действия.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что с каждым днём ситуация для Украины становится всё сложнее.

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