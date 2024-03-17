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Минобороны Испании: с каждым днём ситуация для Украины становится всё сложнее

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что с каждым днём ситуация для Украины на фронте становится всё сложнее.
Минобороны Испании: с каждым днём ситуация для Украины становится всё сложнее
  • AP

Об этом она сказала в интервью газете La Vanguardia.

«С каждым днём ситуация для Украины всё сложнее, чем для России», — констатировала Роблес.

Испанский министр признала, что на Западе думали, что украинское контрнаступление «будет более удачным».

Ранее издание Responsible Statecraft писало, что странам Запада необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не случился полный крах.

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