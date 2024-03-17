Минобороны Испании: с каждым днём ситуация для Украины становится всё сложнее
- AP
Об этом она сказала в интервью газете La Vanguardia.
«С каждым днём ситуация для Украины всё сложнее, чем для России», — констатировала Роблес.
Испанский министр признала, что на Западе думали, что украинское контрнаступление «будет более удачным».
Ранее издание Responsible Statecraft писало, что странам Запада необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не случился полный крах.