Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что с каждым днём ситуация для Украины на фронте становится всё сложнее.

Об этом она сказала в интервью газете La Vanguardia.

«С каждым днём ситуация для Украины всё сложнее, чем для России», — констатировала Роблес.

Испанский министр признала, что на Западе думали, что украинское контрнаступление «будет более удачным».

Ранее издание Responsible Statecraft писало, что странам Запада необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не случился полный крах.