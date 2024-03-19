Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала к запуску переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, а также к прекращению поставок оружия Вооружённым силам Украины со стороны Запада.

Об этом она заявила в эфире телеканала Welt.

Вагенкнехт подчеркнула, что Россия продемонстрировала готовность к запуску переговорного процесса.

«Так, например, были переговоры в Стамбуле, идёт обмен пленными на регулярной основе. Всё это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт», — сказала политик.

Она также выразила своё возмущение по поводу того, что власти Германии не допускают возможность мирного урегулирования конфликта.

Ранее издание Responsible Statecraft писало, что странам Запада необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не случился полный крах.