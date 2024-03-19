ВС России уничтожили до 40 военных и две БМП ВСУ в приграничье рядом с Козинкой

Вооружённые силы России уничтожили до 40 украинских военных, две БМП и три автомобиля ВСУ в приграничных районах Украины рядом с Козинкой Белгородской области.

Об этом информирует Минобороны России.

Отмечается, что на Белгородском направлении подразделения ВС России продолжают мероприятия с целью недопущения проникновения украинских диверсионных групп на приграничную территорию.

Удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ были нанесены с помощью авиации и артиллерии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что группировка украинских войск в приграничной зоне составляет около 5 тыс. человек.

По его словам, потери украинской стороны в целом составляют около 40%, из них примерно 35% являются безвозвратными.