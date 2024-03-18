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Путин: группировка Киева в приграничной зоне составляет около 5 тысяч человек

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Действующий российский президент Владимир Путин заявил, что группировка украинских войск в приграничной зоне составляет около 5 тыс. человек.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в своём предвыборном штабе.

«В приграничной зоне противник сосредоточил группировку где-то до 5 тыс. человек», — заявил Путин.

Он уточнил, что украинские войска сосредоточены не прямо на госгранице, но и в ближайшем тылу.

По его словам, потери украинской стороны в целом составляют около 40%, из них примерно 35% являются безвозвратными.

Также Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)* отметил, что их бросают на мясные штурмы на границы России.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

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