Путин: группировка Киева в приграничной зоне составляет около 5 тысяч человек
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в своём предвыборном штабе.
«В приграничной зоне противник сосредоточил группировку где-то до 5 тыс. человек», — заявил Путин.
Он уточнил, что украинские войска сосредоточены не прямо на госгранице, но и в ближайшем тылу.
По его словам, потери украинской стороны в целом составляют около 40%, из них примерно 35% являются безвозвратными.
Также Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)* отметил, что их бросают на мясные штурмы на границы России.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.