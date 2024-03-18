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Путин об РДК: их бросают на мясные штурмы на границы России

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Действующий российский президент Владимир Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)* отметил, что их бросают на мясные штурмы на границы России.

«Их несколько групп. И вот та, которая вы сказали, корпус какой-то добровольческий, ещё там... Четыре группы. Общая численность где-то под 2,5 тыс. человек. Сейчас их как мясо такое бросают на мясные штурмы, это точно, в данном случае можно так и сказать», — отметил Путин.

По словам российского президента, потери у противника очень большие. 

«Вот из этих так называемых добровольцев, не помню сколько их там применили, где-то, по-моему, до 1,5 тыс. Потери примерно 800 человек», — сказал глава государства.

Также Путин сравнил «Русский добровольческий корпус»* с армией предателя Андрея Власова. Как напомнил глава государства, хорошо известно, чем она закончила.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

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