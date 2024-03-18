Путин сравнил РДК с армией предателя Власова и напомнил, что с ней стало

Президент России Владимир Путин сравнил террористический «Русский добровольческий корпус»* с армией предателя Андрея Власова. Как напомнил глава государства, хорошо известно, чем она закончила.

«Вы знаете, ещё во время Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем Родины Власовым — власовцы, вот они тоже воевали против своей Родины с оружием в руках. Чем они закончили — хорошо известно. Вот тогда эти люди, эти предатели и подонки, воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима», — сказал Владимир Путин, общаясь с журналистами в своём предвыборном штабе в Гостином Дворе.

Он отметил, что подобных групп несколько.

«Та, о которой вы сказали, корпус какой-то добровольческий, ещё там... Четыре группы. Общая численность где-то под 2,5 тыс. человек. Сейчас их как мясо такое бросают на штурмы, мясные штурмы — это точно, вот так можно сказать, на госгранице», — добавил Путин.

В распоряжении RT ранее оказалось видео допроса сдавшегося в плен члена РДК, который рассказал, что при попытке захода в Курскую область у его группы всё пошло не по плану. Украинская сторона заверяла, что на границе особого сопротивления не будет.

Власовцами называют военнослужащих Русской освободительной армии, в годы Второй мировой воевавших на стороне гитлеровской Германии. Термин происходит от имени командовавшего армией генерала Андрея Власова.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.