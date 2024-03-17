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Сдавшийся в плен боевик РДК: задача была «пофоткаться» в Курской области и уйти

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В распоряжении RT оказалось видео допроса сдавшегося в плен члена РДК*, который рассказал, что при попытке захода в Курскую область у его группы всё пошло не по плану. Украинская сторона заверяла, что на границе особого сопротивления не будет.
Сдавшийся в плен боевик РДК: задача была «пофоткаться» в Курской области и уйти
  • AP

«Нам сказали, что наша задача — просто прийти, пофоткаться и по-тихому свинтить обратно», — сообщил боевик.

На деле членов террористического формирования «приняли очень горячо», признался пленный. После этого он решил сдаться, потому что «жизнь дороже». Боевик утверждает, что в рядах РДК оказался ради денег, как и большая часть тех, кто состоит в формировании.

По мнению пленного, цель провокации — создать гнетущую обстановку и сорвать выборы президента России.

Подробнее — на видео.

Журналист Павел Зарубин отмечал, что информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели до атаки. 

Зная о планах противника, президент Владимир Путин поручил заменить срочников на контрактников, спецназ, отметил он.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

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