Сдавшийся в плен боевик РДК: задача была «пофоткаться» в Курской области и уйти
- AP
«Нам сказали, что наша задача — просто прийти, пофоткаться и по-тихому свинтить обратно», — сообщил боевик.
На деле членов террористического формирования «приняли очень горячо», признался пленный. После этого он решил сдаться, потому что «жизнь дороже». Боевик утверждает, что в рядах РДК оказался ради денег, как и большая часть тех, кто состоит в формировании.
По мнению пленного, цель провокации — создать гнетущую обстановку и сорвать выборы президента России.
Журналист Павел Зарубин отмечал, что информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели до атаки.
Зная о планах противника, президент Владимир Путин поручил заменить срочников на контрактников, спецназ, отметил он.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.