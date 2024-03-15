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Россия знала о готовящейся попытке ВСУ прорваться в двух российских областях

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Информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели до атаки, говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Россия знала о готовящейся попытке ВСУ прорваться в двух российских областях
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Уточняется, что, зная о возможных попытках прорыва госграницы, президент России Владимир Путин поручил заменить срочников на контрактников, спецназ.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на сюжет канала, формирования ВСУ в итоге попали в огневой мешок.

«Группа была блокирована с трёх сторон, завязался активный контактный бой. По сути, эта группа противника попала в настоящий огненный мешок», — уточняется в сюжете со ссылкой на главу Минобороны России Сергея Шойгу.

Ранее Путин заявил, что Киев диверсиями на Белгородском и Курском направлениях может пытаться отвлечь внимание от реального положения дел в зоне боевых действий.

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