Россия знала о готовящейся попытке ВСУ прорваться в двух российских областях
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Уточняется, что, зная о возможных попытках прорыва госграницы, президент России Владимир Путин поручил заменить срочников на контрактников, спецназ.
Как указывает РИА Новости со ссылкой на сюжет канала, формирования ВСУ в итоге попали в огневой мешок.
«Группа была блокирована с трёх сторон, завязался активный контактный бой. По сути, эта группа противника попала в настоящий огненный мешок», — уточняется в сюжете со ссылкой на главу Минобороны России Сергея Шойгу.
Ранее Путин заявил, что Киев диверсиями на Белгородском и Курском направлениях может пытаться отвлечь внимание от реального положения дел в зоне боевых действий.