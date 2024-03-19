Разведка вскрыла концентрацию сил неонацистов: в МО РФ заявили об ударах по диверсантам в приграничных с Россией районах

ВС России нанесли удары по группам украинских диверсантов в приграничных с Белгородской и Курской областями регионах. По данным Минобороны РФ, в приграничном с Белгородской областью районе скопления живой силы и техники противника были уничтожены высокоточным упреждающим ударом, а в приграничном с Курской областью регионе пункты временной дислокации ДРГ поразили авиационными бомбами. Подробнее — в материале RT.

В Минобороны России заявили об упреждающем ударе по украинским диверсантам в приграничных с РФ районах.

Как следует из сообщения ведомства, разведка группировки войск «Запад» вскрыла концентрацию сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.

«Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены», — заявили в МО.

Кроме того, в приграничном районе Курской области, в районе населённого пункта Рыжевка Сумской области уничтожены пункты временной дислокации ДРГ противника. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, отметили в МО.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о перехвате снарядов РСЗО и беспилотников.

По данным ведомства, около 10:30 мск дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. В том же регионе около 08:45 мск был перехвачен украинский беспилотник.

Кроме того, в МО сообщили, что в ночь на 19 марта один БПЛА был уничтожен в Белгородской области, ещё один — в Воронежской.

В предшествующий день, 18 марта, в оборонном ведомстве также сообщали о нескольких попытках атак, зафиксированных в Белгородской области. В частности, утром в этот день российские средства ПВО сбили более 15 снарядов РСЗО систем Vampire, «Ольха» и «Град».

Кроме того, 17 марта в МО сообщали об уничтожении в Белгородской области девяти снарядов РСЗО Vampire и трёх снарядов системы «Ураган».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о принятом решении вывезти из региона в другие субъекты РФ около 9 тыс. детей на фоне обстрелов со стороны Украины.

«Большое количество сёл на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района… 22-го числа 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край… Система выстроена», — сказал Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России». Его слова приводит РИА Новости.

Глава региона отметил, что за неделю в области в результате обстрелов погибли 16 мирных жителей, ранены 98.

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«Всего у нас за неделю погибли 16 мирных жителей, 98 человек ранены. В том числе девочка руку потеряла только что во время обстрела, поэтому напряжение достаточно большое», — сказал Гладков.

У себя в Telegram-канале глава региона уточнил, что в результате последнего обстрела осколки попали в жилой дом, в результате чего пострадали два человека, оба находятся в тяжёлом состоянии.

16 марта в МИД России высказались об усилившейся террористической активности Киева на фоне проходящих в РФ в период с 15 по 17 марта президентских выборов. Как подчеркнули дипломаты, незадолго до этого Киев предпринял массовые обстрелы Белгородской и Курской областей. Атаки также фиксировались в Донецке и Запорожской области, где ВСУ сбросили снаряд на один из избирательных участков.

Кроме того, усилились попытки проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп. Как отметили в МИД, киевский режим таким образом намерен «показать западным кураторам свою активность и выпросить ещё больше финансовой помощи и смертоносных вооружений».

Дипломаты выразили уверенность, что все попытки повлиять на волеизъявление людей террористическими методами будут должным образом расследованы, а все виновные лица понесут наказание.