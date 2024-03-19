Из Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей из-за обстрелов ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из региона вывезут около 9 тыс. детей из-за обстрелов ВС Украины.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы региона, вывезут около 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района.

Так, 22 марта 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край, добавил Гладков.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над территорией Белгородской области.

Кроме того, в результате обстрела Вооружёнными силами Украины посёлка Разумное Белгородской области пострадал 14-летний подросток, ему оторвало кисть.