Дежурными средствами ПВО: в МО РФ заявили о перехвате и уничтожении 35 БПЛА и 12 снарядов РСЗО над российскими регионами

За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 35 украинских беспилотников над территорией Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Курской, Ярославской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. В Минобороны также сообщили, что утром 17 марта в воздухе над Белгородской областью уничтожено суммарно 12 снарядов реактивных залповых систем огня.

В Минобороны России заявили о пресечении очередных попыток ВСУ атаковать российские регионы с применением беспилотников в ночь на 17 марта. Как заявили в ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили в общей сложности 35 БПЛА.

Над территорией Московской области уничтожено четыре беспилотника, над Белгородской и Калужской областями — три и два БПЛА соответственно. По одному беспилотнику уничтожено в Орловской и Ростовской областях, ещё четыре аппарата сбито над Ярославской областью. Три БПЛА поражено над Курской областью. Наибольшее количество беспилотников за ночь зафиксировано в Краснодарском крае, где силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА.

Утром 17 марта в МО также заявили, что в воздухе над Белгородской областью уничтожено девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три снаряда системы «Ураган».

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Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что беспилотники были сбиты в Раменском и Ступинском городских округах, а также в Домодедове, аппараты двигались в сторону столицы. Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате этих событий не зафиксировано.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали с применением беспилотника посёлок Октябрьский. По словам главы региона, в результате взрывов зафиксированы повреждения на линиях электро- и газоснабжения.

«У нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилёта снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась», — позднее написал Гладков в Telegram.

В свою очередь, губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что повреждений гражданских объектов в результате ночных событий не зафиксировано.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что БПЛА противника попытались атаковать Славянский НПЗ, в результате падения одного из аппаратов возник пожар, который впоследствии был потушен. Также сообщается, что в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина его смерти — сердечный приступ.

16 марта в МИД России высказались об усилившейся террористической активности Киева на фоне проходящих в РФ в период с 15 по 17 марта президентских выборов. Как подчеркнули дипломаты, незадолго до этого Киев предпринял массовые обстрелы Белгородской и Курской областей. Атаки также фиксировались в Донецке и Запорожской области, где ВСУ сбросили снаряд на один из избирательных участков.

Кроме того, усилились попытки проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп. Как отметили в МИД, киевский режим таким образом намерен «показать западным кураторам свою активность и выпросить ещё больше финансовой помощи и смертоносных вооружений».

«Убеждены, что жители приграничных с Украиной российских регионов не поддадутся на провокации киевского режима, не испугаются прийти на избирательные участки и отдать свой голос за выбранного ими кандидата в президенты Российской Федерации», — заявили в МИД.

Дипломаты выразили уверенность, что все попытки повлиять на волеизъявление людей террористическими методами будут должным образом расследованы, а совершившие их лица понесут наказание.