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Спасший командира танка «Алёша» доброволец награждён орденом Мужества

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Участник спецоперации Сергей Соленов, закрывший от взрыва гранаты командира танкового взвода Александра Левакова, позже ставшего известным в составе экипажа танка «Алёша», награждён орденом Мужества.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что благодаря поступку Соленова Леваков продолжил командовать личным составом и его подразделение выполнило боевую задачу, а в последующем Леваков совершил подвиг уже в составе экипажа танка «Алёша». 

«Конечно, мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял свой воинский долг», — сказал Соленов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что члены экипажа танка «Алёша», остановившего колонну украинской бронетехники, представлены к званию Героя России.

В первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника, а в следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro американского производства вместе с десантом, рассказали в министерстве.

Позже российский президент Владимир Путин вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша», который остановил атаку восьми единиц техники ВСУ на Запорожском направлении.

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