ВСУ в последнее время снизили активность своей артиллерии на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал гранатомётчик одного из подразделений ВС России Сергей Котов, получивший медаль «За отвагу».

«Лично моё мнение, просто как обычного рядового: скорее всего, они отходят назад, там вот это укреплять, оборонительные (позиции. — RT), там же использовать, уже когда мы пойдём по этому направлению. Так что, я думаю, расслабляться пока не стоит», — сказал военный.

Ранее российские миномётчики уничтожили артиллерийские расчёты ВСУ в Курской области.

Также участник спецоперации Сергей Соленов, закрывший от взрыва гранаты командира танкового взвода Александра Левакова, позже ставшего известным в составе экипажа танка «Алёша», был награждён орденом Мужества.