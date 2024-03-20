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Гранатомётчик Котов: ВСУ снизили активность артиллерии в Запорожской области

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ВСУ в последнее время снизили активность своей артиллерии на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал гранатомётчик одного из подразделений ВС России Сергей Котов, получивший медаль «За отвагу».

«Лично моё мнение, просто как обычного рядового: скорее всего, они отходят назад, там вот это укреплять, оборонительные (позиции. — RT), там же использовать, уже когда мы пойдём по этому направлению. Так что, я думаю, расслабляться пока не стоит», — сказал военный.

Ранее российские миномётчики уничтожили артиллерийские расчёты ВСУ в Курской области.

Также участник спецоперации Сергей Соленов, закрывший от взрыва гранаты командира танкового взвода Александра Левакова, позже ставшего известным в составе экипажа танка «Алёша», был награждён орденом Мужества.

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