Минобороны: ВС России полностью зачистили Козинку от остатков боевиков ВСУ
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Отмечается, что российские подразделения продолжают мероприятия по недопущению проникновения украинских диверсантов на приграничную территорию.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что потери Вооружённых сил Украины при атаках на приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях в течение восьми суток составили более 3,5 тыс. человек.