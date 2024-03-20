Минобороны: ВС России полностью зачистили Козинку от остатков боевиков ВСУ

На Белгородском направлении российские войска полностью зачистили населённый пункт Козинка от остатков украинских боевиков.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что российские подразделения продолжают мероприятия по недопущению проникновения украинских диверсантов на приграничную территорию.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что потери Вооружённых сил Украины при атаках на приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях в течение восьми суток составили более 3,5 тыс. человек.