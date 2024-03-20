Шойгу: ВСУ при атаках на границе России потеряли более 3,5 тысячи человек
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Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Минобороны России.
Шойгу напомнил, что ВСУ предприняли попытки захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях. По его словам, наиболее активные действия велись в районе населённого пункта Козинка.
Министр подчеркнул, что все атаки украинских боевиков были отражены.
«Потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тыс., а точнее 3501 человек, из них 790 — безвозвратные потери», — сказал Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин призвал ФСБ не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах противника.