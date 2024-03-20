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Шойгу: ВСУ при атаках на границе России потеряли более 3,5 тысячи человек

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Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что потери Вооружённых сил Украины при атаках на приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях в течение восьми суток составили более 3,5 тыс. человек.
Шойгу: ВСУ при атаках на границе России потеряли более 3,5 тысячи человек
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Минобороны России.

Шойгу напомнил, что ВСУ предприняли попытки захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях. По его словам, наиболее активные действия велись в районе населённого пункта Козинка.

Министр подчеркнул, что все атаки украинских боевиков были отражены.

«Потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тыс., а точнее 3501 человек, из них 790 — безвозвратные потери», — сказал Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ФСБ не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах противника.

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