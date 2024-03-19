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Путин призвал ФСБ искать поимённо участвующих в ДРГ предателей и наказывать их

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Российский президент Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах противника.
Путин призвал ФСБ искать поимённо участвующих в ДРГ предателей и наказывать их
  • globallookpress.com

В ходе коллегии ФСБ Путин отметил, что предателей необходимо искать поимённо и наказывать без срока давности.

Он также поблагодарил за слаженные действия всех, кто сражается с диверсантами на российско-украинской границе.

Ранее Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)* отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

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