Путин призвал ФСБ искать поимённо участвующих в ДРГ предателей и наказывать их
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В ходе коллегии ФСБ Путин отметил, что предателей необходимо искать поимённо и наказывать без срока давности.
Он также поблагодарил за слаженные действия всех, кто сражается с диверсантами на российско-украинской границе.
Ранее Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)* отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.