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ВС России уничтожили РСЗО Vampire и Mars в Харьковской области

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Российские военнослужащие в Харьковской области уничтожили реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства и Mars производства ФРГ, заявило Минобороны России.
ВС России уничтожили РСЗО Vampire и Mars в Харьковской области
  • РИА Новости

По данным ведомства, РСЗО были выведены из строя в районах Потихонова и Землянок.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих.

Также российская армия улучшила положение по переднему краю Авдеевского направления.

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