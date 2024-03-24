ВС России уничтожили РСЗО Vampire и Mars в Харьковской области
Российские военнослужащие в Харьковской области уничтожили реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства и Mars производства ФРГ, заявило Минобороны России.
- РИА Новости
По данным ведомства, РСЗО были выведены из строя в районах Потихонова и Землянок.
Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих.
Также российская армия улучшила положение по переднему краю Авдеевского направления.
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