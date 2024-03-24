ВС России уничтожили РСЗО Vampire и Mars в Харьковской области

Российские военнослужащие в Харьковской области уничтожили реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства и Mars производства ФРГ, заявило Минобороны России.

По данным ведомства, РСЗО были выведены из строя в районах Потихонова и Землянок.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих.

Также российская армия улучшила положение по переднему краю Авдеевского направления.