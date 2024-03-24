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Российские войска улучшили положение по переднему краю Авдеевского направления

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Бойцы российской армии улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении фронта, передаёт Минобороны России.
Российские войска улучшили положение по переднему краю Авдеевского направления
  • РИА Новости

Сообщается, что за сутки было отражено девять контратак украинских войск.

Потери противника составили до 360 человек личного состава.

Кроме того, ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины.

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