Бойцы российской армии улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении фронта, передаёт Минобороны России.

Сообщается, что за сутки было отражено девять контратак украинских войск.

Потери противника составили до 360 человек личного состава.

Кроме того, ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины.