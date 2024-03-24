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WP: ВСУ не остановят продвижение ВС России в сторону Киева без поддержки США

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Украинские войска не смогут остановить продвижение российской армии в сторону Киева без американской поддержки. Об этом говорится в статье The Washington Post.
WP: ВСУ не остановят продвижение ВС России в сторону Киева без поддержки США
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Мораль истории такова: на фоне отсутствия американской помощи российские силы начнут идти в сторону Киева, и Украина станет следующим Афганистаном», — написал автор.

Отмечается, что у Киева вскоре закончатся средства противовоздушной обороны и боевые самолёты, из-за этого украинцы не смогут остановить продвижение ВС России.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что США видят постепенное продвижение ВС России в зоне СВО.

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