WP: ВСУ не остановят продвижение ВС России в сторону Киева без поддержки США

Украинские войска не смогут остановить продвижение российской армии в сторону Киева без американской поддержки. Об этом говорится в статье The Washington Post.

AP

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«Мораль истории такова: на фоне отсутствия американской помощи российские силы начнут идти в сторону Киева, и Украина станет следующим Афганистаном», — написал автор. Отмечается, что у Киева вскоре закончатся средства противовоздушной обороны и боевые самолёты, из-за этого украинцы не смогут остановить продвижение ВС России. Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что США видят постепенное продвижение ВС России в зоне СВО.