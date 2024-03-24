WP: ВСУ не остановят продвижение ВС России в сторону Киева без поддержки США
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«Мораль истории такова: на фоне отсутствия американской помощи российские силы начнут идти в сторону Киева, и Украина станет следующим Афганистаном», — написал автор.
Отмечается, что у Киева вскоре закончатся средства противовоздушной обороны и боевые самолёты, из-за этого украинцы не смогут остановить продвижение ВС России.
Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что США видят постепенное продвижение ВС России в зоне СВО.