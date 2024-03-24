Переделанные под запуск иностранных ракет самолёты: в подполье заявили о поражении ВС России двух Су-24 ВСУ

В николаевском подполье заявили, что в результате удара российских войск по украинскому аэродрому Мартыновка были, предположительно, поражены два бомбардировщика Су-24, которые ВСУ накануне применяли при атаке на Севастополь. Также сообщается о поражении склада авиационных ракет, взрыв на котором вызвал сильную детонацию. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе была отражена самая массированная за последнее время атака.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что, по его информации, Вооружённые силы России минувшей ночью нанесли удар по украинскому военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области.

Утверждается, что в результате могли быть уничтожены или повреждены два фронтовых бомбардировщика Су-24, которые накануне применялись Украиной для ударов по Севастополю.

«Полные итоги удара не все известны, однако можно смело говорить о двух самолётах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 км от аэродрома», — приводит РИА Новости слова представителя подполья.

Собеседник агентства также привёл данные, предоставленные его агентурой из Одессы, согласно которым ВСУ намеревались использовать Мартыновку как аэродром подскока. По его словам, когда самолёты ВВС Украины приземлились на объекте, российские военные нанесли удар.

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В ночь на 24 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ВС России отразили самую массированную за последнее время атаку на Севастополь. Глава региона уточнил, что в результате попадания осколка ракеты в один из домов погиб 65-летний местный житель.

Кроме того, от осколков пострадали четыре человека, в том числе 18-летний парень. Наряду с этим от ударной волны в центре города выбиты стёкла, повреждения получила морская и наземная транспортная инфраструктура.

Между тем Военная хроника сообщила о серии ракетных ударов ВС России по аэродрому в районе города Стрыя во Львовской области. Авторы канала не исключили, что на этот аэродром из Староконстантинова (Хмельницкая область) после ночного удара могли быть перебазированы Су-24 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.

Как уточнили в Военной хронике, на территории аэродрома находились бетонные ангары для хранения авиатехники и подземные хранилища для средств поражения.

«Вероятно, целью удара могли стать некие вооружения или техника из стран НАТО, переброшенные в этот район. Предположительно, поражение объекта осуществлялось гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал», — говорится в публикации.

Срыв ротации формирований ВСУ в зоне спецоперации

Между тем в Минобороны России рассказали о работе отдельных подразделений в зоне СВО. В частности, в пресс-службе МО заявили, что противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении у населённого пункта Раздоловка (ДНР).

Как уточнили в ведомстве, разведка десантников обнаружила группу украинских националистов, выдвигающуюся в сторону своих передовых позиций для проведения ротации.

«Незамедлительно было принято решение об их ликвидации и уничтожении из противотанковых средств. Расчёт станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9 «Копьё» с максимального расстояния нанёс огневое поражение украинским подразделениям, уничтожив более десяти военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчёт СПГ-9 несколькими выстрелами из гранатомёта поразил группу пехоты противника, не оставив им шанса на отход. После удара расчёт оперативно замаскировал гранатомёт и направился в укрытие.