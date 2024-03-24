Страны Запада не ожидали быстрого уничтожения своего вооружения в зоне конфликта на Украине, отметил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для InfoBRICS.

«Оборонная промышленность НАТО не способна продолжать производить оружие в том же темпе из-за возможностей российских военных по его уничтожению», — написал он.

По мнению обозревателя, Запад вскоре может остаться без какой-либо возможности помогать Украине, поэтому у него не останется никакой альтернативы, кроме как бросить Киев на произвол судьбы.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что киевские элиты уже поняли, что Украина проиграла.