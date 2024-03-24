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InfoBRICS: на Западе не ожидали быстрого уничтожения своего оружия на Украине

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Страны Запада не ожидали быстрого уничтожения своего вооружения в зоне конфликта на Украине, отметил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для InfoBRICS.
InfoBRICS: на Западе не ожидали быстрого уничтожения своего оружия на Украине
  • AP
  • © Libkos

«Оборонная промышленность НАТО не способна продолжать производить оружие в том же темпе из-за возможностей российских военных по его уничтожению», — написал он.

По мнению обозревателя, Запад вскоре может остаться без какой-либо возможности помогать Украине, поэтому у него не останется никакой альтернативы, кроме как бросить Киев на произвол судьбы.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что киевские элиты уже поняли, что Украина проиграла.

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