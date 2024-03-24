Профессор Миршаймер: киевские элиты уже поняли, что Украина проиграла
«Я ставлю на то, что большинство украинцев, связанных с нацбезопасностью и внешней политикой, понимают, что их дни сочтены», — сказал он.
При этом профессор отметил, что победа России означает поражение не только Украины, но и Запада.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия будет делать всё, чтобы международное сообщество наконец очнулось от западного «гипноза вседозволенности» для Киева.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине из-за вмешательства Запада уже переросла в войну.