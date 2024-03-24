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Профессор Миршаймер: киевские элиты уже поняли, что Украина проиграла

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Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.

«Я ставлю на то, что большинство украинцев, связанных с нацбезопасностью и внешней политикой, понимают, что их дни сочтены», — сказал он.

При этом профессор отметил, что победа России означает поражение не только Украины, но и Запада.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия будет делать всё, чтобы международное сообщество наконец очнулось от западного «гипноза вседозволенности» для Киева. 

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине из-за вмешательства Запада уже переросла в войну

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