Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны

Специальная военная операция на Украине из-за вмешательства Запада уже переросла в войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но, как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», — заявил он «Аргументам и фактам».

Песков отметил, что каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации.

Ранее бывший офицер ВС США Станислав Крапивник в разговоре с RT выразил мнение, что утверждения стран Запада, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО, являются психологической операцией, нацеленной в том числе на «подготовку населения к войне».