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Захарова: Россия сделает всё, чтобы мир очнулся от «дурмана вседозволенности»

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Россия будет делать всё, чтобы международное сообщество наконец очнулось от западного «гипноза вседозволенности» для Киева, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: Россия сделает всё, чтобы мир очнулся от «дурмана вседозволенности»
  • РИА Новости

Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, российская сторона будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы международное сообщество очнулось от «западного дурмана», гипноза вседозволенности киевскому режиму под предлогом противодействия России.

Ранее представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Черняк заявил, что Украина непричастна к теракту в «Крокус Сити Холле» в Московской области.

Позже советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк также утверждал, что Киев не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

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