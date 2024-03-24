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Развожаев: военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные отразили самую массированную атаку на город за последнее время.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, спасательная служба города продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.

«На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась», — сообщил Развожаев.

Кроме того, отмечается, что от ударной волны повыбивало стёкла в жилых домах в центре города. 

Ранее сообщалось, что над Севастополем было сбито более десяти ракет.

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