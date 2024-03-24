Развожаев: военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные отразили самую массированную атаку на город за последнее время.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, спасательная служба города продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.

«На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась», — сообщил Развожаев.

Кроме того, отмечается, что от ударной волны повыбивало стёкла в жилых домах в центре города.

Ранее сообщалось, что над Севастополем было сбито более десяти ракет.