Развожаев: военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, спасательная служба города продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.
«На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась», — сообщил Развожаев.
Кроме того, отмечается, что от ударной волны повыбивало стёкла в жилых домах в центре города.
Ранее сообщалось, что над Севастополем было сбито более десяти ракет.