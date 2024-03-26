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ВС России нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине

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Российские войска нанесли групповой высокоточный удар по центрам принятия решений на Украине, заявили в Минобороны России.
ВС России нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине
  • РИА Новости

«В течение суток... нанесён групповой удар высокоточным оружием... по центрам принятия решений, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников», — говорится в сообщении ведомства.

Все заданные объекты были поражены, цели удара достигнуты.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ.

Наряду с этим на Белгородском направлении пресечены попытки украинских диверсионных групп проникнуть через российскую границу, противник потерял до 150 человек личного состава, а также два танка.

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