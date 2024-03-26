ВС России нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине
- РИА Новости
«В течение суток... нанесён групповой удар высокоточным оружием... по центрам принятия решений, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников», — говорится в сообщении ведомства.
Все заданные объекты были поражены, цели удара достигнуты.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ.
Наряду с этим на Белгородском направлении пресечены попытки украинских диверсионных групп проникнуть через российскую границу, противник потерял до 150 человек личного состава, а также два танка.