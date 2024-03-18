Оперативно-тактической авиацией и артиллерией: ВС РФ нанесли удар по месту совещания командного состава СБУ и ВСУ

ВС России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, следует из новой сводки Минобороны России о ходе специальной военной операции. Наряду с этим на Белгородском направлении пресечены попытки украинских диверсионных групп проникнуть через российскую границу, противник потерял до 150 человек личного состава, а также два танка.

В Минобороны России сообщили об ударе по объекту, на котором находились представители командного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины (СБУ).

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесён удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ», — говорится в сводке МО РФ о ходе спецоперации.

В то же время средства противовоздушной обороны уничтожили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, а также сбили 143 украинских беспилотника, 22 реактивных снаряда систем залпового огня Vampire и «Град», три реактивных снаряда «Ураган» и реактивный снаряд HIMARS.

Обстановка на линии соприкосновения

В ведомстве также заявили, что на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили формирования ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область).

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, а также четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-30 и боевую машину РСЗО «Град».

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На Белгородском направлении российские подразделения поразили скопления живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевиков украинского террористического формирования «Русский добровольческий корпус»* в районах н. п. Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка (Сумская область) и Старица (Харьковская область).

Кроме того, в районе н. п. Козинка (Белгородская область) пресечены попытки украинских диверсантов проникнуть через государственную границу России. В результате противник потерял до 150 человек убитыми и ранеными, а также два танка, три автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах н. п. Максимильяновка, Клещеевка и Красное (ДНР).

Наряду с этим отражена атака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе н. п. Красногоровка (ДНР). Противник потерял до 380 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, и четыре автомобиля.

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 31, 47 и 53-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Нетайлово, Уманское, Очеретино и Новобахмутовка (ДНР).

Также отражено семь атак и контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Кирово, Орловка, Бердычи, Семёновка и Тоненькое (ДНР).

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Противник потерял до 295 военнослужащих, а также две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу FH-70 британского производства.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районе н. п. Шахтёрское и отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе н. п. Урожайное (ДНР). ВСУ потеряли свыше 130 военнослужащих, а также танк, два бронетранспортёра и четыре автомобиля.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений группировки войск «Днепр» поражены скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Степногорск и Щербаки (Запорожская область).

Противник потерял более 55 военнослужащих, а также два автомобиля, гаубицу Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.