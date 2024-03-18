«Выполнили задачу и успешно вернулись домой»: экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили командный пункт ВСУ
В Минобороны России заявили об ударе Су-34 по командному пункту ВСУ
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В Минобороны РФ заявили, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении.
Как уточнили в МО РФ, удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет точно поражать цели с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
«После взлёта набрали установленную высоту, скорость, долетели до цели. Выполнили поставленную задачу — и успешно, быстро вернулись обратно домой», — рассказал один из лётчиков.
Он уточнил, что боевые задачи лётчикам ставят пункты управления, с которыми поддерживается связь в воздухе. Лётчик добавил, что экипажи взаимодействуют в ходе вылета для более качественного выполнения задач.
Уничтожение ДРГ и опорного пункта украинских формирований
Тем временем подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения воздушно-десантных войск овладело опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска.
«Ивановские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнём из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и ручными осколочными гранатами», — говорится в сообщении МО.
Отмечается, что после занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку.
В МО РФ также рассказали о работе расчётов 122-мм гаубиц Д-30 по уничтожению диверсионно-разведывательных групп украинских формирований в приграничных районах.
Как следует из сообщения Минобороны РФ, артиллерийские расчёты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и миномётными расчётами в круглосуточном режиме.
«Вся команда работает слаженно, всё быстро делаем, быстро стреляем и сразу уезжаем. Сегодня задача пришла — это живая сила противника, находящаяся в строении. Пришла задача — сразу собрались, выехали, отстреляли, поразили цель и уехали обратно. Мы всё равно будем стрелять, будем защищать наши границы», — рассказал старший наводчик орудия с позывным Четвёртый.
«Нанесено огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ»
Между тем начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что военнослужащие группировки за день поразили ряд объектов украинских войск.
«Нанесено огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ, в том числе по трём пунктам управления, примерно по 50 районам скопления живой силы и техники, 11 опорным пунктам», — рассказал Савчук.
Кроме того, бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесла 50 ударов в районах Тоненького, Северного, Орловки, Новобахмутовки и Бердычей. Тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А поразили два опорных пункта противника в районе Первомайского.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев также заявил, что подразделения объединения в течение суток поразили ряд объектов ВСУ, среди которых пункты управления БПЛА.
«В течение суток уничтожены более 120 военнослужащих противника, три единицы автомобильной техники, два пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов», — сказал он.