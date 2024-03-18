«Выполнили задачу и успешно вернулись домой»: экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили командный пункт ВСУ

На Южно-Донецком направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и боевикам ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, лётчики применили неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Наряду с этим в МО РФ рассказали о работе артиллеристов по противодействию диверсионным группам украинских войск в приграничных регионах.

В Минобороны РФ заявили, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении.

Как уточнили в МО РФ, удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет точно поражать цели с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

«После взлёта набрали установленную высоту, скорость, долетели до цели. Выполнили поставленную задачу — и успешно, быстро вернулись обратно домой», — рассказал один из лётчиков.

Он уточнил, что боевые задачи лётчикам ставят пункты управления, с которыми поддерживается связь в воздухе. Лётчик добавил, что экипажи взаимодействуют в ходе вылета для более качественного выполнения задач.

Уничтожение ДРГ и опорного пункта украинских формирований

Тем временем подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения воздушно-десантных войск овладело опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска.

«Ивановские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнём из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и ручными осколочными гранатами», — говорится в сообщении МО.

Отмечается, что после занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку.

В МО РФ также рассказали о работе расчётов 122-мм гаубиц Д-30 по уничтожению диверсионно-разведывательных групп украинских формирований в приграничных районах.

Как следует из сообщения Минобороны РФ, артиллерийские расчёты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и миномётными расчётами в круглосуточном режиме.

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«Вся команда работает слаженно, всё быстро делаем, быстро стреляем и сразу уезжаем. Сегодня задача пришла — это живая сила противника, находящаяся в строении. Пришла задача — сразу собрались, выехали, отстреляли, поразили цель и уехали обратно. Мы всё равно будем стрелять, будем защищать наши границы», — рассказал старший наводчик орудия с позывным Четвёртый.

«Нанесено огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ»

Между тем начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что военнослужащие группировки за день поразили ряд объектов украинских войск.

«Нанесено огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ, в том числе по трём пунктам управления, примерно по 50 районам скопления живой силы и техники, 11 опорным пунктам», — рассказал Савчук.

Кроме того, бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесла 50 ударов в районах Тоненького, Северного, Орловки, Новобахмутовки и Бердычей. Тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А поразили два опорных пункта противника в районе Первомайского.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев также заявил, что подразделения объединения в течение суток поразили ряд объектов ВСУ, среди которых пункты управления БПЛА.

«В течение суток уничтожены более 120 военнослужащих противника, три единицы автомобильной техники, два пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов», — сказал он.