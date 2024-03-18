МО: расчёты «Ураганов» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ северо-западнее Авдеевки

Артиллерийские расчёты РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожили автоколонну украинских войск, которая подвозила боеприпасы и продовольствие северо-западнее Авдеевки.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Реактивщики Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили внеплановую цель, которую обнаружили российские беспилотники», — сказано в сообщении.

Уточняется, что, получив координаты автоколонны, артиллеристы в составе двух боевых машин совершили скоростной марш к огневой позиции и провели поражение цели 220-мм реактивными снарядами по группе подвоза ВСУ.

Ранее российские войска отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении.