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ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении

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Российские войска отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении, заявили в Минобороны России.
ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении
  • РИА Новости

«На Авдеевском направлении... нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены девять контратак», — сообщили там.

По данным ведомства, противник потерял до 380 военных и американскую артсистему М777.

Семья из освобождённой от киевского неонацистского режима Авдеевки ранее рассказала в беседе с корреспондентом RT Мариной Косаревой, что испытала большое облегчение, когда населённый пункт перешёл под контроль ВС России.

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