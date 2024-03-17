Российские войска отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении, заявили в Минобороны России.

«На Авдеевском направлении... нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены девять контратак», — сообщили там.

По данным ведомства, противник потерял до 380 военных и американскую артсистему М777.

Семья из освобождённой от киевского неонацистского режима Авдеевки ранее рассказала в беседе с корреспондентом RT Мариной Косаревой, что испытала большое облегчение, когда населённый пункт перешёл под контроль ВС России.