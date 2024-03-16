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Семья из освобождённой Авдеевки рассказала RT о радости от прихода ВС России

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Семья из освобождённой от киевского неонацистского режима Авдеевки рассказала в беседе с корреспондентом RT Мариной Косаревой, что испытала большое облегчение, когда населённый пункт перешёл под контроль ВС России.

Как отметила мать семейства Полина, они не хотели бросать дом, родную землю и боялись нацистской пропаганды киевского режима, которая пропитала даже детсады.

«Так как мы русскоговорящие, ребёнку в детском садике очень быстро бы промыли мозги и сделали нацистом», — рассказала она.

Когда в Авдеевку пришли ВС России, семья сначала не поняла, чьи это бойцы, но, узнав, испытала большое облегчение.

«Радость неописуемая была, облегчение, что у нас наконец-то потихонечку будет налаживаться мирная жизнь», — говорит Полина.

Ранее RT показал процесс голосования в освобождённой Авдеевке.

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