Семья из освобождённой Авдеевки рассказала RT о радости от прихода ВС России
Как отметила мать семейства Полина, они не хотели бросать дом, родную землю и боялись нацистской пропаганды киевского режима, которая пропитала даже детсады.
«Так как мы русскоговорящие, ребёнку в детском садике очень быстро бы промыли мозги и сделали нацистом», — рассказала она.
Когда в Авдеевку пришли ВС России, семья сначала не поняла, чьи это бойцы, но, узнав, испытала большое облегчение.
«Радость неописуемая была, облегчение, что у нас наконец-то потихонечку будет налаживаться мирная жизнь», — говорит Полина.
Ранее RT показал процесс голосования в освобождённой Авдеевке.