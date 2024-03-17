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Кирби: войска Украины в Донбассе отступают на вторую и третью линии обороны

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У армии Украины в Донбассе заканчиваются боеприпасы, они отступают на вторую и третью линии обороны, сообщил в интервью ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби: войска Украины в Донбассе отступают на вторую и третью линии обороны
  • Gettyimages.ru

«В Донбассе у них заканчиваются боеприпасы, сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны, пока русские продолжают оттеснять их на запад, им нужна эта поддержка», — сказал чиновник Белого дома.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса поторопиться с отправкой боеприпасов ВСУ.

Как писал журнал Foreign Policy, Вооружённые силы России в ближайшие месяцы могут совершить самый крупный прорыв с начала СВО, все условия для этого есть.

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