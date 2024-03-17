Кирби: войска Украины в Донбассе отступают на вторую и третью линии обороны
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«В Донбассе у них заканчиваются боеприпасы, сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны, пока русские продолжают оттеснять их на запад, им нужна эта поддержка», — сказал чиновник Белого дома.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса поторопиться с отправкой боеприпасов ВСУ.
Как писал журнал Foreign Policy, Вооружённые силы России в ближайшие месяцы могут совершить самый крупный прорыв с начала СВО, все условия для этого есть.