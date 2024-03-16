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Foreign Policy: Россия может совершить крупнейший прорыв на фронте

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Вооружённые силы России в ближайшие месяцы могут совершить самый крупный прорыв с начала СВО. Как сообщает американский журнал Foreign Policy, все условия для этого есть.
Foreign Policy: Россия может совершить крупнейший прорыв на фронте
  • РИА Новости

В статье говорится, что отсутствие быстрых поставок снарядов Вооружённым силам Украины может обернуться «крупнейшим приобретением» для российской армии.

«Россия выдержала украинское контрнаступление в 2023 году и сделала всё, чтобы создать условия для возможного прорыва в этом году», — сообщает издание.

Автор статьи также отметил, что по украинским позициям прилетает в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем по российским. Помимо этого, он отметил рост потерь в рядах ВСУ из-за недостатка боеприпасов, в том числе для ПВО.

Ранее издание The National Interest сообщило, что страны НАТО поставляют Киеву старое вооружение, которое не помогает ВСУ.

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