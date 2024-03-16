Страны Североатлантического альянса поставляют Вооружённым силам Украины старое вооружение, которое не помогает украинской армии на поле боя.

Об этом пишет издание The National Interest.

Автор статьи назвал распространяемой западными СМИ выдумкой то, что оружие НАТО помогает украинским войскам на фронте.

«На самом деле большинство оружия, передаваемого Киеву, оказалось не более чем хламом», — говорится в публикации.

Отмечается, что поставляемые Западом танки и бронетехника не пригодны для ведения боёв в этом регионе. Кроме того, НАТО поставляет Киеву устаревшую технику.

Издание также писало, что то минимальное количество истребителей F-16, которое западные страны отправят Киеву, ничем не сможет помочь ВСУ.