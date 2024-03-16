NI: то количество F-16, которое Запад отправит Киеву, ничем не поможет ВСУ
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Об этом пишет издание The National Interest.
По мнению автора статьи, поставка F-16 не окажет никакого влияния на ход боевых действий по нескольким причинам.
В качестве первой причины называется то, что эти самолёты представляют собой подержанные истребители, срок эксплуатации которых заканчивается.
«Во-вторых, Киеву передают мизерное количество F-16, а это значит, они не принесут существенной пользы», — говорится в публикации.
Ранее газета The New York Times писала, что летом в украинской армии смогут поднять в воздух только шесть истребителей F-16 американского производства.