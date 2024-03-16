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NI: то количество F-16, которое Запад отправит Киеву, ничем не поможет ВСУ

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То минимальное количество истребителей F-16, которое западные страны отправят Киеву, ничем не сможет помочь Вооружённым силам Украины.
NI: то количество F-16, которое Запад отправит Киеву, ничем не поможет ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

Об этом пишет издание The National Interest.

По мнению автора статьи, поставка F-16 не окажет никакого влияния на ход боевых действий по нескольким причинам.

В качестве первой причины называется то, что эти самолёты представляют собой подержанные истребители, срок эксплуатации которых заканчивается.

«Во-вторых, Киеву передают мизерное количество F-16, а это значит, они не принесут существенной пользы», — говорится в публикации. 

Ранее газета The New York Times писала, что летом в украинской армии смогут поднять в воздух только шесть истребителей F-16 американского производства.

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