NI: то количество F-16, которое Запад отправит Киеву, ничем не поможет ВСУ

То минимальное количество истребителей F-16, которое западные страны отправят Киеву, ничем не сможет помочь Вооружённым силам Украины.

Об этом пишет издание The National Interest.

По мнению автора статьи, поставка F-16 не окажет никакого влияния на ход боевых действий по нескольким причинам.

В качестве первой причины называется то, что эти самолёты представляют собой подержанные истребители, срок эксплуатации которых заканчивается.

«Во-вторых, Киеву передают мизерное количество F-16, а это значит, они не принесут существенной пользы», — говорится в публикации.

Ранее газета The New York Times писала, что летом в украинской армии смогут поднять в воздух только шесть истребителей F-16 американского производства.