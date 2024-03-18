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МО: на Авдеевском направлении ВС России улучшили положение по переднему краю

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Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России за сутки на Авдеевском направлении улучшили положение по переднему краю.
МО: на Авдеевском направлении ВС России улучшили положение по переднему краю
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке Минобороны.

Отмечается, что было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино и Новобахмутовка (ДНР).

Также отражено семь атак и контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Орловка, Бердычи, Семёновка и Тоненькое.

ВСУ потеряли до 295 военных, две БМП, три бронеавтомобиля и гаубицу FH-70 производства Великобритании.

Кроме того, войска России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ.

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