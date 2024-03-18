МО: на Авдеевском направлении ВС России улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России за сутки на Авдеевском направлении улучшили положение по переднему краю.

Об этом говорится в сводке Минобороны.

Отмечается, что было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино и Новобахмутовка (ДНР).

Также отражено семь атак и контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Орловка, Бердычи, Семёновка и Тоненькое.

ВСУ потеряли до 295 военных, две БМП, три бронеавтомобиля и гаубицу FH-70 производства Великобритании.

Кроме того, войска России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ.