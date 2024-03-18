МО: по месту совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ нанесён удар

Войска России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

«Нанесён удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, а также поражена живая сила и военная техника противника в 137 районах», — сказано в новой сводке министерства.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 17 марта сообщил, что ракетный удар был нанесён по Николаевскому бронетанковому заводу, на котором ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2.

По его данным, после удара с завода начали вывозить иностранных специалистов.