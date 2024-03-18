RT в Telegram
Подпишись

МО: по месту совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ нанесён удар

Короткая ссылка
Войска России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
МО: по месту совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ нанесён удар
  • РИА Новости

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

«Нанесён удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, а также поражена живая сила и военная техника противника в 137 районах», — сказано в новой сводке министерства.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 17 марта сообщил, что ракетный удар был нанесён по Николаевскому бронетанковому заводу, на котором ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2.

По его данным, после удара с завода начали вывозить иностранных специалистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить