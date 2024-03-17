Подполье: бронетанковый завод в Николаеве попал под ракетный удар

Ракетный удар нанесён по Николаевскому бронетанковому заводу, на котором ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, после удара с завода начали вывозить иностранных специалистов.

Удар был нанесён днём 17 марта, рассказал Лебедев РИА Новости.

«Один из ударов пришёлся по Николаевскому бронетанковому заводу, где ремонтируют военную технику, в том числе западных образцов... Буквально на днях были привезены западные танки Leopard 2 и, по пока не подтверждённым слухам, танки Challenger», — сказал собеседник.

Подполью известно, что с начала осени 2023 года завод работает в три смены, в нём начала работать столовая.

«Второй удар пришёлся по гаражам, в которых хранилась военная техника, стоящая в очереди. Гаражи принадлежат предприятию «Облтеплоэнерго», — сообщил координатор подполья.

Николаевский бронетанковый завод является самым подготовленным предприятием с квалифицированными специалистами, отметил Лебедев. По данным подпольщиков, после удара было оцеплено около трёх кварталов, там заметили более десятка автомобилей скорой помощи.

«Наша агентура сообщает, что, вероятнее всего, в этих скорых были иностранцы, которые участвовали в ремонте иностранной техники», — добавил мужчина.

Днём 17 марта «СТРАНА.ua» сообщила, что в городе Николаеве произошли взрывы.