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Минобороны: силы ПВО России за сутки уничтожили вертолёт Ми-8 ВСУ и 143 БПЛА

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Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины и 143 украинских беспилотных летательных аппарата.

«Средствами ПВО уничтожен вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, а также сбиты: 143 украинских беспилотных летательных аппарата, 22 реактивных снаряда систем залпового огня Vampire и «Град», — говорится в сводке.

Кроме того, силы ПВО уничтожили  три реактивных снаряда «Ураган» и один реактивный снаряд HIMARS.

Также в Минобороны сообщили, что войска России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ.

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