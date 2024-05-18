Зеленский назвал ограничения Запада на применение оружия преимуществом России

Ограничения Запада на использование поставляемого оружия для ударов по России дали ей преимущество, заявил Владимир Зеленский.

«Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны России сообщили, что пять ракет ATACMS было уничтожено над Крымом.

Сообщалось, что ночной удар ATACMS по Крыму координировал дрон-разведчик США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя украинские атаки на российские регионы, указала, что Вашингтон, Лондон, Брюссель, а также подконтрольный им Киев играют с огнём.

По данным The Wall Street Journal, Украина попросила США уточнить цели для атак в России.