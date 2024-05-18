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Зеленский назвал ограничения Запада на применение оружия преимуществом России

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Ограничения Запада на использование поставляемого оружия для ударов по России дали ей преимущество, заявил Владимир Зеленский.

«Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны России сообщили, что пять ракет ATACMS было уничтожено над Крымом.

Сообщалось, что ночной удар ATACMS по Крыму координировал дрон-разведчик США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя украинские атаки на российские регионы, указала, что Вашингтон, Лондон, Брюссель, а также подконтрольный им Киев играют с огнём.

По данным The Wall Street Journal, Украина попросила США уточнить цели для атак в России.

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