ЦАСТ готов выплатить военным 2 млн за взятие в зоне СВО трофейного робота THeMIS

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) готов выплатить 2 млн рублей за взятие в зоне СВО трофейной эстонской высокотехнологичной роботизированной платформы THeMIS, заявил глава ЦАСТ Руслан Пухов.

«В настоящее время ЦАСТ работает над подтверждением информации о том, что... THeMIS была взята в трофей в зоне СВО. Мы готовы выплатить бойцу или группе военнослужащих, захвативших этого робота, премию в размере 2 млн рублей», — сказал он РИА Новости.

Пухов добавил, что в ближайшее время начнёт консультации по теме с Минобороны России.

Он пояснил, что нужно верифицировать сам факт и установить степень повреждения робота.

«Нам нужна не его обшивка, а начинка, чтобы изучить заложенные в него передовые технологии. Кроме того, нам очень важно, чтобы наша премия дошла... именно тем бойцам, кто действительно захватил этот ценный образец», — сказал Пухов.

В 2022 году ЦАСТ заявил о вознаграждении в 1 млн рублей любому военному, который захватит в зоне боевых действий эту платформу и передаст её Министерству обороны России.

В июне 2023 года музыкальный продюсер Владимир Киселёв учредил премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе спецоперации.