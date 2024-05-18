ЦАСТ готов выплатить военным 2 млн за взятие в зоне СВО трофейного робота THeMIS
«В настоящее время ЦАСТ работает над подтверждением информации о том, что... THeMIS была взята в трофей в зоне СВО. Мы готовы выплатить бойцу или группе военнослужащих, захвативших этого робота, премию в размере 2 млн рублей», — сказал он РИА Новости.
Пухов добавил, что в ближайшее время начнёт консультации по теме с Минобороны России.
Он пояснил, что нужно верифицировать сам факт и установить степень повреждения робота.
«Нам нужна не его обшивка, а начинка, чтобы изучить заложенные в него передовые технологии. Кроме того, нам очень важно, чтобы наша премия дошла... именно тем бойцам, кто действительно захватил этот ценный образец», — сказал Пухов.
В 2022 году ЦАСТ заявил о вознаграждении в 1 млн рублей любому военному, который захватит в зоне боевых действий эту платформу и передаст её Министерству обороны России.
В июне 2023 года музыкальный продюсер Владимир Киселёв учредил премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе спецоперации.