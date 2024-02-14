ЦАСТ обещал 2 млн рублей за захват в ходе СВО эстонской боевой платформы THeMIS

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) пообещал вознаграждение в размере 2 млн рублей за захват в ходе специальной военной операции безэкипажной наземной платформы THeMIS эстонского производства в ответ на заявление разведки Эстонии о связях ЦАСТ с российскими спецслужбами.

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель центра Руслан Пухов.

В 2022 году ЦАСТ заявил о вознаграждении в 1 млн рублей любому военному, который захватит в зоне боевых действий эту платформу и передаст её Министерству обороны России.

Позже Департамент внешней разведки Эстонии выпустил доклад, в котором связал сам центр и его руководителя с Федеральной службой безопасности России.

«ЦАСТ оценил реакцию эстонской разведки на это предложение и со своей стороны объявляет об удвоении вознаграждения за захват THeMIS до 2 млн рублей», — сказал Пухов.

В июне 2023 года музыкальный продюсер Владимир Киселёв учредил премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе спецоперации.