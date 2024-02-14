ЦАСТ обещал 2 млн рублей за захват в ходе СВО эстонской боевой платформы THeMIS
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Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель центра Руслан Пухов.
В 2022 году ЦАСТ заявил о вознаграждении в 1 млн рублей любому военному, который захватит в зоне боевых действий эту платформу и передаст её Министерству обороны России.
Позже Департамент внешней разведки Эстонии выпустил доклад, в котором связал сам центр и его руководителя с Федеральной службой безопасности России.
«ЦАСТ оценил реакцию эстонской разведки на это предложение и со своей стороны объявляет об удвоении вознаграждения за захват THeMIS до 2 млн рублей», — сказал Пухов.
В июне 2023 года музыкальный продюсер Владимир Киселёв учредил премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе спецоперации.