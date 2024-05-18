Врач Куренков дал рекомендации по приобретению солнцезащитных очков

Профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков в беседе с RT дал рекомендации по приобретению и правильному ношению солнцезащитных очков.

«В настоящий момент есть уйма солнцезащитных очков с ультрафиолетовым фильтром, который позволяет человеку защитить свои глаза от чрезмерного воздействия этого спектра излучения на сетчатку», — отметил собеседник RT.

Врач предупредил, что если пациент постоянно находится в зоне повышенной инсоляции, то возможно повреждение центральной зоны сетчатки с возникновением неприятных для человека заболеваний, которые приведут неминуемо к инвалидности.

Чтобы этого не произошло, специалист советует в солнечную погоду использовать солнцезащитные очки.

«Если человек находится на отдыхе, на пляжном отдыхе, тем более он должен использовать эти очки. Причём постоянно, как на пляже, так и при прогулке по городу», — добавил эксперт.

Он также обратил особое внимание на то, что только в специализированных местах можно купить оправы со стёклами, которые сертифицированы и точно защищают глаза от ультрафиолета.

«На рынках продаётся некачественная солнцезащитная продукция, которая может ещё больше навредить глазам. Тем более что при использовании затемнения зрачок расширяется и доступ к глазному дну становится более свободным. Несмотря на то что там (на продаваемой продукции. — RT) может быть написано, что есть ультрафиолетовая защита, это не всегда может соответствовать истине», — заключил Куренков.

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