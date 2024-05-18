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Романо: Модрич отклонил два крупных предложения ради того, чтобы остаться в «Реале»

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хочет остаться в клубе.
Романо: Модрич отклонил два крупных предложения ради того, чтобы остаться в «Реале»
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Regan

По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети X, игрок уже уведомил клуб о своём желании остаться. Ради продолжения карьеры в Мадриде хорват отклонил два крупных предложения от других команд.

В нынешнем сезоне 38-летний Модрич принял участие в 42 матчах, забил два гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня.

Ранее сообщалось, что пять игроков «Реала» и четыре футболиста «Жироны» вошли в сборную лучших игроков сезона в Примере.

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