Романо: Модрич отклонил два крупных предложения ради того, чтобы остаться в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хочет остаться в клубе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети X, игрок уже уведомил клуб о своём желании остаться. Ради продолжения карьеры в Мадриде хорват отклонил два крупных предложения от других команд.

В нынешнем сезоне 38-летний Модрич принял участие в 42 матчах, забил два гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня.

Ранее сообщалось, что пять игроков «Реала» и четыре футболиста «Жироны» вошли в сборную лучших игроков сезона в Примере.